Margareth Larh, Marga – 62 anos. Faleceu dia 19, às 16h45, nesta cidade. Deixou o filho Thiago, irmãos, sobrinhos, cunhados e demais familiares. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Lindinalva Xavier de Amorim, Dona Linda – 86 anos. Faleceu dia 20, às 11h15, nesta cidade. Era viúva Vicente Pereira de Amorim. Deixou os filhos Jaelson, Helena, Elza, Cícero, Irene, Neide, Luiz , Alexandre, 13 netos, 12 bisnetos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Jose Aparecido da Silva, Paraná – 65 anos. Faleceu dia 21, às 07h06, nesta cidade. Deixou viúva Eliza dos Santos Oliveira da Silva, os filhos Pedro, Maria Angélica (viúva), Marcio, três netos. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Marialda Meyer – 76 anos. Faleceu dia 21, às 07h45, nesta cidade. Deixou os filhos Paula c/c Vinicius, Daniel c/c Suelen, três netos, demais familiares e amigos. Foi sepultada no Cemitério Evangélico (Funerária João de Campos).

Apparecida Sizotto de Souza – 92 anos. Faleceu dia 21, às 09h47, nesta cidade. Era viúva de Jose Benedito de Souza. Deixou os filhos Edna c/c Valter, Marcia, Elaine c/c Luiz, dois netos, um bisneto, demais familiares e amigos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Evaristo Hilarião dos Santos – 83 anos. Faleceu dia 19, nesta cidade. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Osana Pereira Lima Alves Herminio – 39 anos. Faleceu dia 20, nesta cidade. Era casada com Misael Alves Herminio. Foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Jeu Medeiros – 73 anos. Faleceu dia 20, nesta cidade. Era casado com Zenaide Villalva Medeiros. Deixou os filhos Raquel, Leia, Paulo Roberto, Sara e Abel. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Floriano Godoy – 78 anos. Faleceu dia 22, nesta cidade. Era casado. Deixou os filhos Rosemary, Rosecler, Rosana, Rogerio, Rosangela, Regiane, Rosa, Roseli e Rodrigo. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.