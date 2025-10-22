Marisa Sorensen (Tia Marisa) – faleceu em 20/10, às 7h08, aos 66 anos, em Rio Claro

Marisa Sorensen (Tia Marisa) – faleceu em 20/10, às 7h08, aos 66 anos, em Rio Claro. Deixa a filha Priscila e demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 17h30, saindo do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Jacyra Paes dos Santos (Tia Jacyra) – faleceu em 20/10, às 15h25, aos 80 anos, em Rio Claro. Era viúva de Antonio Paes dos Santos. Deixa os filhos Eduardo (casado com Roseli), Maros Antonio (casado com Elaine), Gislaine (casada com Teddy), Willian, Alessandro (casado com Beatriz), Wilson e Taís (casada com Cleber), além de vários netos e bisnetos. O sepultamento ocorreu no dia 21, às 17h, saindo do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Neide Maria Faitaroni – faleceu em 21/10, às 11h47, aos 85 anos, em Rio Claro. Era viúva de Doraid Faitaroni. Deixa os filhos Doraid (falecido), Eduardo (casado com Luciana) e César, além de netos, bisneta e demais familiares e amigos. O sepultamento ocorre hoje, 22, às 11h, saindo do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Francisco Castro da Silva – faleceu em 20/10, aos 63 anos, em Rio Claro. Era casado e deixa os filhos Rejania, Edijania e Marcos. O sepultamento ocorreu no dia 21, às 16h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Arlindo Virgílio Ceccato – faleceu em 21/10, aos 68 anos, em Rio Claro. Era viúvo de Neide Aparecida Franchin e deixa os filhos Graziele e Patrick. O sepultamento ocorre hoje, 22, às 11h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro.