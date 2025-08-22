Imagem ilustrativa

Walter Cecilio Brino – 86 anos. Faleceu em 20/08, em Rio Claro. Era casado com Âmbar de Faria Brino. Deixou os filhos André (casado com Adriana), Rachel (casada com Tomaz) e Ana Leda (casada com Edinardo). Deixou os netos Lucas, Matheus e a neta Aninha. Foi sepultado em 21/08, às 13h30, no Crematório Memorial Cidade Jardim. (Funerária João de Campos)

Longa de Morais Ferreira – 78 anos. Faleceu em 19/08, em Rio Claro. Era viúva. Deixou os filhos Maria Angélica, Fernando, Cesar e Luis Ricardo (falecido). Foi sepultada em 19/08, às 13h30, no Cemitério São João Batista.

Raimundo de Menezes – 68 anos. Faleceu em 20/08, em Rio Claro. Era divorciado. Deixou os filhos Eder e Anderson. Foi sepultado em 20/08, às 17h, no Cemitério São João Batista.

Maria de Lourdes Gonçalves Simões – 91 anos. Faleceu em 20/08, em Barretos. Era viúva de José Américo Simões Pessoa. Filha de Maria Nazareth Gonçalves e Antonio Gonçalves. Deixou a filha Fátima (casada com João Luís) e o filho José Américo (falecido). Deixou também a nora Regina, netos, bisnetos e familiares. Foi sepultada em 21/08, às 16h30, no Cemitério Santa Terezinha, em Ipeúna. (Memorial Planos)

Joel Jardim – 92 anos. Faleceu em 21/08, em Rio Claro. Era casado com Ivete Del Puerto Jardim. Filho de Ricarda de Oliveira Jardim e Juvenal Jardim Gonzaga. Deixou as filhas Gisela (casada com Marcello) e Gabriela (casada com Eduardo). Deixou também netos, bisnetos, irmãs e familiares. Será sepultado em 22/08, às 15h, no Memorial Cidade Jardim. (Memorial Planos)