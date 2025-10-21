Rui Antonio Karan – faleceu em 19/10, às 14h, aos 85 anos, em Rio Claro

Jeferson Ferreira de Freitas – faleceu em 16/10, aos 34 anos, em Rio Claro. Era solteiro. O sepultamento ocorreu no dia 18, às 10h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Dorival dos Santos Toledo – faleceu em 17/10, aos 72 anos, em Rio Claro. Era casado com Selma Regina Gallo Toledo. Deixa os filhos Francisco, Michele, Tauana, Dorival Jr. e Leonardo. O sepultamento ocorreu no dia 18, às 10h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Augusta de Alobato Amancio – faleceu em 18/10, aos 96 anos, em Rio Claro. Era viúva de Silvino Amancio e deixa a filha Maria. O sepultamento ocorreu no dia 19, às 13h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Cristiane dos Santos Xavier Justino – faleceu em 18/10, aos 44 anos, em Rio Claro. Era casada com Rogério Luiz Justino e deixa os filhos Jhenifer, Erick e Brian. O sepultamento ocorreu no dia 19, às 14h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Jaqueline Cristina Nascimento Coimbra – faleceu em 18/10, aos 38 anos, em Rio Claro. Era casada e deixa o filho Malik. O sepultamento ocorreu no dia 19, às 15h, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro.

Aparecida Rosa Dona de Lima (Cida) – faleceu em 20/10, às 2h38, aos 78 anos, em Rio Claro. Era viúva de Antonio Fernando de Lima. Deixa irmã e sobrinhos. O sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 16h, saindo do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Maria Sebastiana do Carmo Gomes – faleceu em 19/10, às 21h36, aos 76 anos, em Cordeirópolis. Era viúva de Ismael Bernardo Gomes. Deixa a filha Fabiana, casada com Odair, dois netos, irmãos e sobrinhos. O sepultamento ocorreu no dia 20, às 15h, saindo do Velório Municipal de Cordeirópolis para o Cemitério Municipal da mesma cidade. (Funerária João de Campos)

Iracy Arcolin Bisson (Vó Cí) – faleceu em 19/10, às 17h40, aos 88 anos, em Rio Claro. Era viúva de Daniel Bisson. Deixa os filhos Rosana (casada com João Batista), Rosângela (casada com Reinaldo) e Roberto (casado com Regina), além de cinco netos, um bisneto, irmãos e sobrinhos. O sepultamento ocorreu no dia 20, às 16h30, saindo do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Rui Antonio Karan – faleceu em 19/10, às 14h, aos 85 anos, em Rio Claro. Deixa viúva a sra. Itamar Maria Fosco Karan, os filhos Rui (casado com Luciana) e Kátia (casada com Cristiano), dois netos, irmã e sobrinhos. O sepultamento ocorreu no dia 20, às 16h45, saindo do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Orlando Philadelpho Machado Junior – faleceu em 18/10, às 20h30, aos 85 anos, em Rio Claro. Era viúvo de Maria Cecília Victorazo. O sepultamento ocorreu no dia 19, às 16h, saindo do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Tereza Helena Munhoz Brancaglione – faleceu em 18/10, às 16h37, aos 64 anos, em Rio Claro. Deixa viúvo o sr. Carlos Roberto Brancaglione, os filhos Tiana (casada com Fabiano) e Thiago Alexandre, além de netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 19, às 12h, saindo do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério de Corumbataí. (Funerária João de Campos)