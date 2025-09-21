Marina Vandair da Silva Huebra, Maroca – 36 anos

Jose Scatolin, Zé Preto – 82 anos. Faleceu dia 19, às 07h55, em Corumbataí. Deixou viúva Ivanira Carolina Tomazella Scatolin, as filhas Rosana c/c Fernando, Renata c/c Roberto, quatro netos, um bisneto. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Marina Vandair da Silva Huebra, Maroca – 36 anos. Faleceu dia 19, às 00h10, nesta cidade. Deixou viúvo Adilson Rodrigues Huebra, o pai Adil Gabriel da Silva, a mãe Sebastiana Gonçalves da Silva, o filho Heitor Gabriel, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais familiares. Foi sepultada no Cemitério de Santa Gertrudes (Funerária João de Campos).

Jonathan da Costa Pereira, Grobs – 28 anos. Faleceu dia 19, às 12h13, nesta cidade. Deixou viúva Laura Izabella Bertin da Silva, a mãe Dusineia Lobo da Costa. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).