Maria de Fatima Motta Fina – 80 anos. Faleceu dia 17, às 18h56, nesta cidade. Deixou familiares e amigos. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

