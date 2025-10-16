Jose da Silva – 92 anos

José da Silva – 92 anos. Faleceu dia 14, às 18h33, nesta cidade. Era viúvo de Aparecida Passolongo da Silva. Deixou as filhas Sandra c/c Carlos, Cleuza c/c Vanderlei, três netos, três bisnetos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).