Janete Sampaio Locateli – 68 anos. Faleceu dia 13, às 09h00, nesta cidade. Deixou viúvo Dionisio Locateli, os filhos Ailton, Tatiana c/c Gilberto, os netos Giovanna, Giulianna, Theo, irmãs e sobrinhos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Thalita Roberta de Almeida – 40 anos. Faleceu dia 13, às 14h00, nesta cidade. Deixou o pai Haroldo de Almeida, a mãe Solange Aparecida Morereira de Mello de Almeida, a avó Iracema Pereira Moreira de Mello, irmãos e sobrinha. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Geisiane dos Santos Silva Valente, Geise – 55 anos. Faleceu dia 14, às 16h10, nesta cidade. Deixou a mãe Gessy dos Santos Silva, os filhos Carlos c/c Jana, Maite c/c Carlos, Cesar c/c Emylin, Maira, oito netos, um bisneto. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Maria Jose Coneglian Smizmaul – 85 anos. Faleceu dia 14, às 21h05, nesta cidade. Era viúva Geraldo Fernando Smizmaul. Deixou os filhos Jane c/c Valdir, Soraia c/c Antonio, Eli Gurgel (in memoriam), netos, bisnetos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Milena Cristina Fernandes Sampaio, Mi – 45 anos. Faleceu dia 15, às 02h18, nesta cidade. Deixou viúvo Emerson Sampaio, o filho Victor. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Rosemarie Brunhild Grassmann Bobbo – 92 anos. Faleceu dia 15, às 03h52, nesta cidade. Era viúva de Waldemar Bobbo. Deixou os filhos Willy c/c Luciana, Wagner c/c Rachel, Walter c/c Valeria, oito netos, dois bisnetos. Foi sepultada no Cemitério Evangélico (Funerária João de Campos).

Antonio Benedito Cachoeira – 70 anos. Faleceu dia 14, às 19h30, nesta cidade. Deixou familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Eudo de Jesus Lima – 38 anos. Faleceu dia 12, nesta cidade. Era solteiro. Foi sepultado no Cemitério Municipal em Boa Vista do Tupim (BA).

Claudinei José Sartori – 71 anos. Faleceu dia 13, nesta cidade. Era casado com Maria do Carmo Sartori. Deixou os filhos Maíra e Claudinei. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim.

Marcilia Gonçalves Soares da Silva – 54 anos. Faleceu dia 13, nesta cidade. Era casada com Damião Soares da Silva. Deixou os filhos Daniel, Mayara, Jayne, Graziele e Davi. Foi sepultada no Cemitério Evangélico.