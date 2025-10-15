Rosângela Maria Mina do Prado, Ro – 63 anos

Clarisse Coladetti de Araújo – 89 anos. Faleceu dia 13, às 09h38, nesta cidade. Era viúva Jayme Araujo. Deixou os filhos Sirlei viúva Jose Geraldo, Silvia, a neta Caroline Brandão. Foi sepultada no Cemitério Evangélico (Funerária João de Campos).

Rosângela Maria Mina do Prado, Ro – 63 anos. Faleceu dia 13, às 09h26, nesta cidade. Deixou viúvo Laerte Arlindo do Prado, o filho Bruno c/c Bruna, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Salvador Eugenio Alarcon Conde – 46 anos. Faleceu dia 14, nesta cidade. Era solteiro. Deixou os filhos Vitor e Davi. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Josefa Alves Rodrigues Camacho – 53 anos. Faleceu dia 14, nesta cidade. Era casada com Aldenir Camacho. Deixou os filhos Diego, Patricia e Michele. Foi sepultada no Cemitério São João Batista.