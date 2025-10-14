Jandira Aparecida Arcon – 64 anos. Faleceu dia 11, às 09h20, em Descalvado. Deixou os filhos Marcio c/c Mirian, Priscila c/c Ivan, Juliano c/c Elaine, Liliane c/c Paulo, Luciano (in memoriam), Jeferson, Gleize, 15 netos, um bisneto. Foi sepultada no Cemitério de Corumbataí (Funerária João de Campos).
Egidio Antunes de Sousa – 89 anos. Faleceu dia 11, às 19h05, nesta cidade. Deixou viúva Martinha Cardoso de Sousa, os filhos Iracy c/c Jose Aparecido, Jose Maria, Jaci, Tereza c/c Benedito, João, Araci c/c Maria, Maria c/c Valdomicio, Isabela, netos, bisnetos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
José Raphael da Silva Rocha, Professor Rocha – 86 anos. Faleceu dia 11, às 18h25, nesta cidade. Deixou viúva Ildiko Aino Rehak Rocha, os filhos Paulo c/c Telma, Ana Rita c/c Ajax, Maria Angelica c/c Carlos, Samuel c/c Graziela, Sara, oito netos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Pedro Rosalvo Maciel – 92 anos. Faleceu dia 12, nesta cidade. Era divorciado. Deixou os filhos Adriana, Andreia, André. Foi sepultado no Crematório do Memorial Cidade Jardim.
Lucia de Fátima Quadros – 54 anos. Faleceu dia 12, nesta cidade. Era divorciada. Deixou os filhos Ester, Luana, Adina, Samuel, Salutiel, Estefany. Foi sepultada no Memorial Cidade Jardim.
Perciliana Gonçalves Corgosinho – 85 anos. Faleceu dia 12, nesta cidade. Era viúva. Deixou os filhos Ayrton, Antonia, Edson e José (in memoriam). Foi sepultada no Cemitério São João Batista.
Arnaldo Alves – 72 anos. Faleceu dia 12, nesta cidade. Era divorciado. Deixou a filha Katia. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim.
Aparecida Batista da Silva – 79 anos. Faleceu dia 12, nesta cidade. Era viúva de Clemente Viana da Silva. Deixou os filhos Jose Clemente, Nelson, Maria Madalena, Rosemeire, Roseni. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim.
Silmara de Matteo, Sil – 51 anos. Faleceu dia 13, às 08h03, nesta cidade. Deixou a mãe Marlene Rigo de Matteo, a filha Mariana c/c Camila, irmãs, sobrinha(o)s. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 14, às 11h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).