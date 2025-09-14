José Antonio da Costa (Tenente Costa)

João Carlos Rigo (Carlinhos) – faleceu em 12/09, às 17h58, aos 68 anos, em Rio Claro. Deixa viúva a sra. Maria Aparecida Magalhães, os filhos Alessandra, Maycon e Carlos, além de seis netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 13, às 17h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

José Antonio da Costa (Tenente Costa) – faleceu em 13/09, às 0h46, aos 81 anos, em Rio Claro. Era viúvo de Maria de Lourdes Grosso da Costa. Deixa os filhos Carolina, casada com Luiz, Cristiano, casado com Cássia, e Carlos, casado com Priscila, além de 10 netos, um bisneto, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 13, às 16h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Renato Tiburcio de Mello – faleceu em 12/09, às 20h45, aos 77 anos, em Rio Claro. Era viúvo de Nair de Lima Mello. Deixa os filhos Rafael, casado com Patrícia, e Renato, casado com Regiane, além de três netos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 13, às 14h, no Cemitério Municipal, em Limeira. (Funerária João de Campos)