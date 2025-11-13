Olivia de Almeida Andrade, Livinha – 68 anos

Airton Hohne – 68 anos. Faleceu dia 11, às 18h39, nesta cidade. Era viúvo de Sueli Aparecida Pedreiro Hohne. Deixou os filhos Jeferson, Christoferson, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Olivia de Almeida Andrade, Livinha – 68 anos. Faleceu dia 11, às 10h17, nesta cidade. Era viúva de Irineo Andrade. Deixou a mãe Maria Joaquina de Almeida, os filhos Diego, Orlando, Silvana c/c Nilson, seis netos. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).