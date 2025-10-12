Dirceu Santana – faleceu em 10/10, às 9h, aos 86 anos, em Porto Feliz. Deixa viúva a sra. Lenira Teixeira Santana, os filhos Cecília Helena Santana, casada com Luiz Carlos, e Dirceu Santana Junior, casado com Regina Célia. Deixa as netas Letícia e Carolina e a bisneta Luísa. O sepultamento ocorreu no dia 11, às 10h45, no Cemitério Evangélico, em Rio Claro. (Funerária João de Campos).
Hercília Isaías Barbosa (Cilinha) – faleceu em 11/10, às 2h50, aos 86 anos, em Rio Claro. Era viúva de Odival Luciano Barbosa. Deixa os filhos Regina, Cristina (viúva de Estilac), Roseli (casada com Paulo), Luciano (casado com Silmara) e Márcio (casado com Kátia), além de sete netos, cinco bisnetos e dois tataranetos. O sepultamento ocorreu no dia 11, às 16h15, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos).