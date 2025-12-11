Maria do Carmo Baldin Benedito – 81 anos. Faleceu dia 09, nesta cidade. Era casada com Henrique Luiz Benedito. Deixou os filhos Carlos c/c Ana, Eduardo, os netos José Henrique e Maria Clara, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério de Leme (Grupo Memorial Planos e Assistências Funeral e Cremação).
Izair Franco Simionato – 80 anos. Faleceu dia 10, às 02h04, nesta cidade. Era viúva Sebastião Simionato. Deixou os filhos Sebastião Junior c/c Keli, Saulo, Sofia c/c Marcos, Antonio c/c Fransuelen, seis netos, cinco bisnetos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Antonio Carlos Troya, Carlito – 89 anos. Faleceu dia 10, às 05h12, nesta cidade. Deixou viúva Clea Aparecida Bovo Troya. Deixou os filhos Marcio, Marcos c/c Juliana, Wagner, três netos. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 11, às 14h00, no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
Valdecir Castelanelli, Lero – 72 anos. Faleceu dia 10, às 07h32, nesta cidade. Deixou viúva Vania Sueli Favaro Castelanelli, os filhos Leandro, Jaciel c/c Geyse, Thiago, quatro netos. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 11, às 16h00, no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).