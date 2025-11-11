Antônio Fratini (Dogodô) – 89 anos

José Luiz Kalil – 60 anos. Faleceu em 5 de novembro, em Piracicaba. Era casado e deixa os filhos Alessandra, Andreia, Joselene e André (falecido). O sepultamento ocorreu no dia 6, às 14h, no Cemitério Municipal de Corumbataí.

Rosemari Gonçalves – 72 anos. Faleceu em 6 de novembro, em Rio Claro. Era divorciada e deixa as filhas Taís e Andréa. O sepultamento ocorreu no dia 7, às 14h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Maximiano Ângelo Neto – 79 anos. Faleceu em 6 de novembro, em Rio Claro. Era casado e deixa os filhos Gilberto, Valdecir, Aliana e Jair. O sepultamento ocorreu no dia 7, às 16h, no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro.

Gerson Antônio Pereira – 57 anos. Faleceu em 8 de novembro, em Rio Claro. Era casado. O sepultamento ocorreu no dia 9, às 10h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Ivone Aparecida Paes de Almeida – 67 anos. Faleceu em 8 de novembro, em Rio Claro. Era viúva e deixa os filhos Rodrigo, Fábio e Fernando. O sepultamento ocorreu no dia 9, às 15h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Adail Rodrigues – 82 anos. Faleceu em 9 de novembro, em Rio Claro. Era divorciada e deixa os filhos Vlademir, Elaine, Valdecir, Josiane e Janaína. O sepultamento ocorreu no dia 10, às 14h, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro.

Marília Aparecida Engle – 69 anos. Faleceu em 9 de novembro, ao meio-dia, em Rio Claro. Deixa irmãos, cunhados e sobrinhos. O sepultamento ocorreu no dia 10, às 13h30, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Antônio Fratini (Dogodô) – 89 anos. Faleceu em 9 de novembro, às 2h50, em Rio Claro. Deixa os filhos Luiz (viúvo), Flávio, Edneia (casada com Benedito), Ademir (casado com Jucimara), Silvana (viúva), Lucides (viúvo), Márcia (casada com Rangel), Edson (casado com Luciana), Admilson (solteiro) e Alex (casado com Letticia). Deixa netos, bisnetos e demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 15h30, saindo o féretro do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Rinaldo Ramos Pereira (Jamelão) – 58 anos. Faleceu em 7 de novembro, às 19h20, em Rio Claro. Era viúvo de Rosana Aparecida Lucena Pereira e filho de Maria Moitinho Pereira. Deixa os filhos Raquel (casada com Leonardo), Reinaldo (casado com Milene) e Rubens (casado com Larissa). Deixa sete netos e demais familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no dia 9, às 14h30, saindo o féretro do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)