Luciana Carlino (Lu) – 49 anos. Faleceu em 7 de novembro, às 15h30, em Rio Claro. Deixa a filha Laisa. O sepultamento ocorreu no dia 8, às 15h, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Elvira Apparecida de Oliveira Campos – 101 anos. Faleceu em 7 de novembro, à 1h21, em Rio Claro. Era viúva de José Maria Pereira de Campos e deixa as filhas Sueli (casada com Francisco) e Vera (viúva de José Augusto). Deixa sete netos e cinco bisnetos. O sepultamento ocorreu no dia 8, às 14h, saindo o féretro da Capela do Cemitério da Saudade para o Cemitério da Saudade, em Piracicaba. (Funerária João de Campos)

Wanderley de Morais – 75 anos. Faleceu em 7 de novembro, em Rio Claro. Filho de Jorge de Morais e Elydia Gasparoni de Morais (falecidos), vivia em união estável com Tereza Benedita Mariano. Não deixa filhos. O sepultamento ocorreu no dia 9, às 16h, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Grupo Memorial)