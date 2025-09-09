Humberto Pereira da Silva, Beto – 64 anos. Faleceu dia 6, às 07h44, nesta cidade. Deixou o pai Jose Pereira da Silva, a mãe Therezinha da Conceição Gosi da silva, a filha Silvana c/c Willian, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Tereza Vieira Magalhães – 92 anos. Faleceu dia 6, às 13h52, nesta cidade. Era viúva de João Bispo de Magalhães. Deixou as filhas Izabel c/c Joaquim, Marta c/c Valdenir, Alzira c/c Edivaldo, Davina (viúva), netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
Odilla Morisco Leite Penteado – 96 anos. Faleceu dia 7, às 07h22, nesta cidade. Era viúva Hercilio Leite Penteado. Deixou os filhos Luiz Roberto c/c Lilian, Eduardo c/c Rosangela, os netos Isabella, Eduardo Junior. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
Oseas Fontana, Zelão – 84 anos. Faleceu dia 7, às 21h27, em Americana. Era viúvo de Maria Parecida Ribeiro Fontana. Deixou os filhos Ana Paula c/c Carlos Roberto, Angela Cristina (in memoriam), Andre Luiz c/c Marcia, os netos Isabella e Alvaro. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
Pedro Ferreira de Lima, Marron – 60 anos. Faleceu dia 8, às 08h15, nesta cidade. Deixou os filhos Janaina c/c Diego, Leandro, Gabriela, 11 netos, um bisneto. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 9, às 10h30, no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).