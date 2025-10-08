Nancy Paes Casseb – 89 anos. Faleceu dia 06, às 14h10, nesta cidade. Era viúva Amier Kalil Casseb. Deixou os filhos Paulo, Maria Helena, João, demais familiares e amigos. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
Edna Goos Mortari – 89 anos. Faleceu dia 07, às 04h00, nesta cidade. Deixou viúvo Aldo Mortari, os filhos Reinaldo c/c Fernanda, Aldo c/c Sandra, três netos, um bisneto, demais familiares e amigos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).