Aparecida Vendel Simões, Cida – 86 anos

Dimas Boer, Boer – 70 anos. Faleceu dia 6, às 18h40, nesta cidade. Deixa tios, tias, primos e amigos. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Aparecida Vendel Simões, Cida – 86 anos. Faleceu dia 7, às 04h02, nesta cidade. Era viúva de Augusto Simões. Deixou sobrinhos e amigos. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Sebastiana Silveira – 80 anos. Faleceu dia 7, nesta cidade. Era solteira. Deixou os filhos Cleide, Marina, Isabel e Marli. Foi sepultada no Cemitério São João Batista