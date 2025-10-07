Marcio Jose Cocco, Marcio do Escritório Apoio – 57 anos

Renã Felipe Marcolino, Nã/Preto/Fe – 28 anos. Faleceu dia 04, às 00h04, nesta cidade. Deixou o pai Osvaldo Jose Marcolino, a filha Anna Beatriz, irmãos, avós, primos e amigos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Antonio de Souza Filho – 71 anos. Faleceu dia 05, às 05h12, nesta cidade. Deixou viúva Lourdes Aparecida Francisco de Souza, os filhos Juliano c/c Daniele, Giovani c/c Rosangela. Foi sepultado no Cemitério de Cordeirópolis (Funerária João de Campos).

Rita Suzano Godoy – 69 anos. Faleceu dia 05, às 00h00, nesta cidade. Deixou os filhos Tatiana c/c Andre, Getulio c/c Camila. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Marcio Jose Cocco, Marcio do Escritório Apoio – 57 anos. Faleceu dia 05, às 16h41, nesta cidade. Deixou viúva Izabel Soares Cocco, o pai Mario Cocco, a filha Melissa. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Laercio Mariano – 83 anos. Faleceu dia 03, nesta cidade. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Maria Vieira Cardoso – 94 anos. Faleceu dia 03, nesta cidade. Era viúva de Elias Cardoso Monteiro. Deixou os filhos Devair, Antonio, Elisa, Josimar (in memoriam), Erismar (in memoriam), Madalena (in memoriam), Rosa (in memoriam), Joarez (in memoriam) e Aparecida (in memoriam). Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim.

Valdomiro Aparecido de Angelo – 56 anos. Faleceu dia 04, nesta cidade. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Antonio Candido de Lima – 96 anos. Faleceu dia 04, nesta cidade. Era viúvo de Regina Maria de Lima. Deixou os filhos Jose, Adelito, Edvaldo, Sergio, Rosimeire, Aparecida (in memoriam) e Luzanir (in memoriam). Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim.