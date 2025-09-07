Maria Marta de Oliveira – 96 anos

Luiz Palmerim Santana, Coronel – 64 anos. Faleceu dia 5, às 05h38, nesta cidade. Deixou viúva Esmeralda Conrado da Silva, os filhos Marcos c/c Edileuza, Lane, c/c Emerson, Jaqueline, Marcelo c/c Leia, Arquizan, netos, bisnetos. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 7, às 17h, no Cemitério Municipal de Macapá (Funerária João de Campos).

Maria Marta de Oliveira – 96 anos. Faleceu dia 5, às 17h42, em Santa Gertrudes. Era viúva João Moraes de Oliveira. Deixou os filhos Juarez, Juvenil, Teresa, Genicia (in memoriam), Oribes (in memoriam), Irani (in memoriam), netos, bisnetos, tataranetos. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 7, às 12h, no Cemitério Municipal de Ipanema (Funerária João de Campos).