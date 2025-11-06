Odete Bassani – 80 anos

Irany Moraes Pontes Balioti – 88 anos. Faleceu em 4 de novembro, às 10h11, em Rio Claro. Era viúva de Elzo Constantino Balioti e deixa os filhos Andréa, Élcio (casado com Leila) e Tadeu (falecido). Deixa três netos e três bisnetos. O sepultamento ocorreu no dia 5, às 14h, saindo o féretro do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Antonio de Claudio – 84 anos. Faleceu em 4 de novembro, às 9h25, em Rio Claro. Era viúvo de Célia Maria Cerri de Claudio e deixa os filhos Marcelo (falecido) e Marilaine (falecida). O sepultamento ocorreu no dia 5, às 10h30, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Maria Antonia Vicente Zampin (Antonia) – 77 anos. Faleceu em 4 de novembro, às 10h30, em Rio Claro. Era viúva de Adelino Zampin e deixa as filhas Eliane (casada com Itamar) e Sílvia (casada com Rogério). Deixa quatro netos e um bisneto. O sepultamento ocorreu no dia 5, às 16h, saindo o féretro do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Sandra Maria Stancati Silva Bortolin – 63 anos. Faleceu em 4 de novembro, à 1h15, em Rio Claro. Deixa os filhos Bruno (casado com Cristiane) e Letícia (casada com Mário Antônio), além do neto Davi. O sepultamento ocorreu no dia 5, às 13h30, saindo o féretro do Velório Memorial Cidade Jardim para o Crematório Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Sdala Maffud (Sadala) – 89 anos. Faleceu em 4 de novembro, às 21h15, em Rio Claro. Era casado com a Sra. Maria da Luz de Oliveira Maffud e deixa os filhos Reinaldo (casado com Sebastiana), Wanderley (casado com Noeli), Solange (casada com Luís) e Roselaine (casada com Mário). Deixa sete netos e quatro bisnetos. O sepultamento ocorreu no dia 5, às 15h, saindo o féretro do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Odete Bassani – 80 anos. Faleceu em 5 de novembro, às 8h12, em Rio Claro. Era viúva de Felício José Fiorim e deixa as filhas Kelly e Aline (falecida), além de netas, bisnetos, familiares e amigos. O sepultamento ocorreu no mesmo dia, às 17h, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

José Raimundo de Jesus – 59 anos. Faleceu em 5 de novembro, às 10h22, em Rio Claro. Era casado com a Sra. Laudenete Silva de Jesus e filho de Maria Roselice de Jesus. Deixa os filhos João (casado com Stephani) e Edson (casado com Juliana), além de familiares e amigos. O sepultamento será hoje, 6 de novembro, às 11h30, saindo o féretro do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro. (Funerária João de Campos)

Tereza Ferro Basso – 78 anos. Faleceu em Rio Claro. Era filha de Lídia Mello Ferro e Vitorio Ferro, viúva de Antonio Basso. Deixa os filhos Antonio (casado com Sílvia), Aguinaldo (casado com Silvana), Márcia (viúva), Selma (casada com José Berto), Elisangela (casada com José Lino), Denilson (casado com Midiam) e Willian (falecido), além de familiares e amigos. O velório ocorreu em Santa Gertrudes e o sepultamento deu-se no dia 5, às 17h, no Cemitério Municipal da cidade. (Grupo Memorial)

Iraci Aparecida Boin – 86 anos. Faleceu em Rio Claro. Era filha de Izaltina Teixeira Boin e Miguel Boin, solteira e sem filhos. Deixa sobrinhos e amigos. O velório ocorreu no Velório Municipal e o sepultamento será hoje, 6 de novembro, às 10h30, no Cemitério São João Batista, em Rio Claro. (Grupo Memorial)