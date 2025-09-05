Leila Aparecida Paes da Silva – 72 anos

Leila Aparecida Paes da Silva – 72 anos. Faleceu dia 3, às 15h35, nesta cidade. Era viúva de Antonio Carlos da Silva. Deixou as filhas Sandra, Silmara c/c Carlos, Sabrina, Simone, os netos Raphael, Paulo, Felipe, Maria Eduarda, Anna Julia, bisneto Leonardo, demais familiares e amigos. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).