Leila Aparecida Paes da Silva – 72 anos. Faleceu dia 3, às 15h35, nesta cidade. Era viúva de Antonio Carlos da Silva. Deixou as filhas Sandra, Silmara c/c Carlos, Sabrina, Simone, os netos Raphael, Paulo, Felipe, Maria Eduarda, Anna Julia, bisneto Leonardo, demais familiares e amigos. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
Início » Dia a Dia » Necrologia » Falecimentos: confira a necrologia de 05/09/2025
Falecimentos: confira a necrologia de 05/09/2025
Publicado porRedação JC
Notícias Mais Acessadas
- 1 - Governo Federal autoriza projeto para construção de Aeroporto Regional
- 2 - Homem invade restaurante, furta R$ 40 para comprar droga e é preso em Rio Claro
- 3 - Falecimentos: confira a necrologia de 04/09/2025
- 4 - Falecimentos: confira a necrologia de 03/09/2025
- 5 - Matrículas escolares de Rio Claro ficam 100% online pelo aplicativo Cadu