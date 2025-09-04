Hermano Silveira Gonçalves Campos – 85 anos. Faleceu dia 02, às 20h33, nesta cidade. Era viúvo de Irene Motta Gonçalves Campos. Deixou a filha Sandra c/c Jorge. Foi sepultado no Crematório Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Edilson Jose Inacio, Tutu – 78 anos. Faleceu dia 02, às 02h20, nesta cidade. Deixou viúva Aparecida Coelho Inacio, as filhas Debora c/c Wilson, Daniela c/c Fernando, Daiane c/c Leandro, cinco netos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Hamilton Carlos Bianchini, Miltinho – 66 anos. Faleceu dia 03, às 04h18, nesta cidade. Deixou viúva Roberta Luciana Custodio Bianchini, as filhas Thais c/c João, Tatiane c/c Marcelo, três netos. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
João Rodrigues de Souza – 64 anos. Faleceu dia 28, nesta cidade. Deixou viúva Sueli Aparecida Soares de Souza, os filhos David, Priscila, Jessica, Stephany, Caique e João Lucas. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim.
Neide Bernardino Dias de Oliveira – 94 anos. Faleceu dia 29, nesta cidade. Era viúva de José Dias de Oliveira. Deixou os filhos Rosemeire, Rosana, Edilson, Eduardo e Raquel. Foi sepultada no Cemitério São João Batista.
Cicero Esperdião – 53 anos. Faleceu dia 29, nesta cidade. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.
Gabriel da Silva Gonçalves – 21 anos. Faleceu dia 29, nesta cidade. Deixou a filha Mirela. Foi sepultado no Cemitério Evangélico.
Maria Aparecida de Carvalho – 89 anos. Faleceu dia 29, nesta cidade. Era viúva. Deixou os filhos Valdemir, Célia e Sueli. Foi sepultada no Cemitério São Joaquim de Santa Gertrudes.
Mauro Varuzza – 84 anos. Faleceu dia 31, nesta cidade. Deixou a filha Luciane. Foi sepultado no Crematório Memorial Cidade Jardim.
Carlos Augusto Rosa Silvano – 41 anos. Faleceu dia 31, nesta cidade. Deixou o filho Rian. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim.
Maria do Carmo Guimarães – 78 anos. Faleceu dia 03, nesta cidade. Deixou os filhos Marcia, Jose, Izabel, Luiz, Lucineia, Luciana, Mirian, Marcos (in memoriam) e Paulo (in memoriam). Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 4, às 11h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim.