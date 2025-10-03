João Antonio Tonon, Tonon – 74 anos. Faleceu dia 1º, às 08h42, nesta cidade. Deixou viúva Margarida Binatto Tonon, as filhas Cassiana c/c Emanuel, Cassilene c/c Fabio Roberto, os netos Raphael, Gabriel, Christine. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
Jose Gomes de Souza, Paraná – 89 anos. Faleceu dia 2, às 07h45, nesta cidade. Era viúvo de Ana Alves de Souza. Deixou os filhos Maria Auxiliadora c/c Sebastião, Jose Edimilson, Maria de Fatima, Wilson c/c Cleonice, Angela Maria, Adilson c/c Eva Vilma, Vera Lucia (in memoriam), netos, bisnetos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Irineu Aparecido Boveri – 55 anos. Faleceu dia 1º, nesta cidade. Deixou o filho Victor. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.