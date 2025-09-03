Helena Gasparini Zanfelice – 100 anos

Benedicto Joaquim dos Santos – 91 anos. Faleceu dia 1º, às 09h45, em Araras. Era viúvo de Almeirinda Laurindo dos Santos. Deixou a filha Caissia. Foi sepultado no Cemitério de Araras (Funerária João de Campos).

Alice Maria da Silva, Dona Nenê – 93 anos. Faleceu dia 1º, às 11h28, em Santa Gertrudes. Era viúva de Sebastião Romualdo da Silva. Deixou o filho Manuel c/c Eva Rosa, dois bisnetos e Welington. Foi sepultada no Cemitério de Santa Gertrudes (Funerária João de Campos).

Helena Gasparini Zanfelice – 100 anos. Faleceu dia 1º, às 12h52, em Piracicaba. Era viúva de Luiz Zanfelice. Deixou os filhos Maria Aparecida c/c Osmar, Luiz Andre c/c Luiza, Geraldo c/c Catarina, Maria Mafalda c/c Edilson, nove netos, sete bisnetos. Foi sepultada no Cemitério de Santa Gertrudes (Funerária João de Campos).

