Facebook transmitirá Gre-Nal, Flamengo e estreia do São Paulo na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Com as definições da fase de grupos da Copa Libertadores, o Facebook já sabe que transmitirá sete partidas de times brasileiros ocorridas nas noites de quinta-feira. Entre os destaques, estão um Gre-Nal, a estreia do São Paulo e um jogo do Flamengo.

A plataforma vai começar seu expediente neste ano com a partida entre Binacional (PER) e São Paulo no dia 5 de março, às 21h (horário de Brasília), válida pela primeira rodada. Na segunda rodada, o jogo exibido será nada menos que um clássico entre Grêmio e Internacional. Esse encontro exibido pelo Facebook será o primeiro da história do clássico gaúcho válido na principal competição das Américas. O jogo está marcado para o dia 12 de março, às 21h30.



Já na terceira rodada, o confronto fora de casa entre Independiente Del Valle e Flamengo será exibido às 21h, no dia 19 de março. O jogo será o primeiro confronto entre as duas equipes depois da decisão da Recopa Sul-Americana, vencida pelo time rubro-negro na última quarta (26).



A partir dos jogos de volta na fase de grupos, o Santos vira o campeão de exibições na rede social. Os encontros contra Delfín (EQU) no dia 9 de abril e Olímpia (PAR) em 23 de abril serão exibidos. Para fechar os jogos de brasileiros na fase de grupos, a sexta rodada terá duelos entre Grêmio e América de Cali (COL) e Universidad Católica (CHI) e Internacional, ambos em 7 de maio.



Ao todo, o Facebook vai mostrar sete partidas de clubes nacionais na fase de grupos da Libertadores neste ano, contra seis de 2019. E o número poderia ser maior. Se não fosse eliminado, o Corinthians poderia ter dois jogos contra o Tigre (ARG) nas rodadas 3 e 5 exibidos pelo Facebook.



Vale lembrar que o Facebook tem os direitos exclusivos de jogos nas noites de quinta-feira da Libertadores. A rede social exibe pelo menos uma partida ao vivo até as quartas de final. Esta temporada também marca a troca da equipe de transmissão da plataforma. Em vez do time do FOX Sports que fez os jogos em 2019, o Esporte Interativo já comanda as partidas da rede social em 2020, assim como ocorre com a Uefa Champions League.



*



Os jogos da Libertadores exibidos pelo Facebook:

Rodada 1:

5 de março – 23h: Binacional (PER) x São Paulo

Rodada 2:

12 de março – 21h: Grêmio x Internacional

Rodada 3:

19 de março – 21h: Independente del Valle (EQU) x Flamengo

Rodada 4:

9 de abril – 23h: Delfín (EQU) x Santos

Rodada 5:

23 de abril – 19h: Olimpia (PAR) x Santos

Rodada 6:

7 de maio – 21h30: Universidad Católica (CHI) x Internacional

7 de maio – 21h30: Grêmio x América de Cali (COL)