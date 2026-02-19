Ingressos podem ser reservados pelo portal Meu Sesi. Foto: Divulgação/Sesi Rio Claro

A Cia Truks apresenta a peça Expedição Pacífico no teatro do Sesi Rio Claro entre os dias 20 e 22 de fevereiro, com entrada gratuita e classificação livre

O Sesi Rio Claro recebe neste final de semana o espetáculo Expedição Pacífico, da premiada Cia Truks. As apresentações ocorrem na sexta-feira (20), às 14h, e no sábado (21) e domingo (22), a partir das 16h.

O evento acontece no teatro da unidade, localizada na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana. A peça tem classificação livre e utiliza a criatividade para abordar temas ambientais e sociais de forma lúdica.

A trama de Expedição Pacífico

Segundo a sinopse, a peça faz uma alegoria sobre a grande ilha de lixo que cresce no Oceano Pacífico. O espetáculo transforma detritos e rejeitos em poesia visual, utilizando sacolas e lonas plásticas para construir um mundo fantástico.

A história é conduzida por dois “carroceiros”, figuras humildes que representam o ser humano marginalizado. No palco, esses criativos catadores transformam o que seria descartado em cenários e criaturas incríveis, onde vivem suas aventuras.

Arte e conscientização no Sesi Rio Claro

O espetáculo Expedição Pacífico busca sensibilizar o público sobre o descarte de resíduos nas grandes cidades. Através do bom humor e de belas imagens, os artistas da Cia Truks mostram que é possível criar sonhos a partir de quase nada.

As apresentações no Sesi Rio Claro reforçam a programação cultural gratuita da região, unindo entretenimento e reflexão para todas as idades durante os três dias de exibição.

Ingressos

Os ingressos podem ser reservados pelo portal Meu Sesi, na internet e são totalmente gratuitos, basta ter cadastro na plataforma.