SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O modelo Tiago Ramos, 36, ex-namorado da mãe de Neymar Jr., 28, Nadine Gonçalves, 52, divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira (18) negando que tenha agredido ela. Ele também afirmou que não registrou boletim de ocorrência contra o jogador por declarações homofóbicas.

“Eu tentei de todas as maneiras me preservar sobre esse assunto, preservar minha família, preservar a família de Nadine, mas infelizmente não foi possível. Então quero deixar uma coisa bem clara: em nenhum momento fui à delegacia prestar qualquer tipo de boletim de ocorrência contra Neymar”, disse ele.

“Pelo fato de eu também ser filho, eu entendo o comentário dele, em um momento de tensão, nervosismo, sem saber ao certo o que estava acontecendo com sua mãe”, completou o modelo, que disse ter ido à delegacia com a mãe do jogador, mas para esclarecer o ocorrido, garantindo não ter havido agressão.

O episódio ao qual Tiago se refere foi um incidente na casa da mãe do jogador, que levou o modelo a ser hospitalizado, com um ferimento no braço. Na ocasião, boatos apontavam uma possível agressão entre o então casal, o que foi negado por ele no vídeo postado na madrugada desta quinta.

Após o ocorrido, um áudio vazado mostrou o jogador relatando o ocorrido a dois amigos, onde eles usaram o termo “viadinho” para falar sobre o modelo. Um dos amigos ainda fala: “Vamos matar, enfiar um cabo de vassoura no c* dele”. O ativista LGBTQ+ Agripino Magalhães chegou a denunciar Neymar ao Ministério Público.

Tiago, no entanto, afirmou que ele não fez qualquer tipo de denúncia contra o jogador. “Já está muito chato. A gente [ele e Nadine] não tem mais nada, somos amigos. Mantemos nossa amizade, mas por caminhos diferentes”, afirmou o modelo no vídeo, negando também que participará da próxima edição de A Fazenda (Record).