Na noite dessa quinta-feira (08), no Jardim das Nações, em Rio Claro, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de ameaça e violência doméstica. No local, uma mulher relatou que o ex-companheiro foi até a frente do prédio onde ela mora com os filhos e a ameaçou de morte, afirmando ainda que tiraria a própria vida. As intimidações ocorreram pessoalmente e também por mensagens de celular, repetindo-se, inclusive, na presença dos policiais.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante. A vítima registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher e solicitou medidas protetivas de urgência, que receberam parecer favorável do Ministério Público. O caso segue sob investigação.