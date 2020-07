Os interessados em concorrer a uma vaga nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais têm até segunda-feira (6) para solicitar redução e isenção das taxas de inscrição dos processos seletivos. Neste segundo semestre, o ingresso nos cursos técnicos e superiores tecnológicos oferecidos pelas unidades do Centro Paula Souza (CPS) se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia. Os interessados devem ler atentamente os Manuais do Candidato que estarão disponíveis nos sites oficiais, antes de fazer a inscrição.

Redução da taxa do Vestibulinho das Etecs

Os pedidos para redução de 50% da taxa de inscrição do processo seletivo das Etecs para o segundo semestre de 2020 devem ser feitos exclusivamente pela internet, até as 15 horas do dia 6 de julho. O valor integral é R$ 19.

Os interessados no benefício devem preencher o formulário disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br. Após essa etapa, é preciso selecionar o link “Envio de Documentos”, na seção “Documentos Comprobatórios”, para encaminhar os documentos relacionados abaixo, digitalizados com o tamanho de até 500 kB, nas extensões pdf, png, jpg ou jpeg. O período de envio também começa no dia 1º e vai até as 15 horas de 6 de julho.

A resposta ao pedido será divulgada em 10 de julho somente pela internet.

Requisitos– Para pleitear o desconto, é preciso ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental ou Médio; em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 2.090) ou estar desempregado.

Documentos necessários – Comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na portaria, disponível no site.

Vestibulinho – 2º semestre de 2020

O candidato aprovado para receber o benefício deve fazer a inscrição para o processo seletivo, em um único curso na Etec de sua escolha, a partir de 16 de julho.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pela internet.

Isenção e redução da taxa do Vestibular das Fatecs

O prazo para solicitar isenção total e redução de 50% na taxa de inscrição do Vestibular das Fatecs também vai do dia 1º até 15 horas de 6 de julho. Da mesma forma, os pedidos devem ser feitos somente no site do processo seletivo. O valor total da taxa é R$ 39.

Candidatos podem pleitear os dois benefícios, desde que atendam aos requisitos. Neste caso, é preciso fazer duas inscrições, preenchendo o formulário específico, disponível no site www.vestibularfatec.com.br. Em seguida, devem selecionar o link “Envio de Documentos”, disponível na seção “Documentos Comprobatórios”, para encaminhar os documentos relacionados abaixo, que precisam ser digitalizados com o tamanho de até 500 kB, nas extensões pdf, png, jpg ou jpeg. O período de envio é o mesmo da solicitação: de 1º até as 15 horas de 6 de julho.

A resposta à solicitação será divulgada somente pelo site no dia 13 de julho.

Requisitos para isenção – O candidato precisa ter concluído integralmente o Ensino Médio no território brasileiro; estar concluindo o terceiro semestre da Educação de Jovens e Adultos – EJA (supletivo) em escolas da rede pública (municipal, estadual ou federal) ou em instituição particular; ou estar concluindo o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja) com carga horária flexível e atendimento individualizado, todas no território nacional. Além disso, deve ter renda familiar bruta mensal máxima de dois salários mínimos (R$ 2.090) por pessoa. Se for independente, sua renda bruta mensal máxima precisa ser nesse mesmo valor.

Documentos necessários: comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados e autônomos devem seguir as instruções no site do Vestibular.

Requisitos para redução da taxa – É preciso ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental ou Médio; em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou de pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 2.090) ou estar desempregado.

Documentos necessários: comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados, autônomos e aposentados podem conferir as instruções na portaria, disponível no site.

Vestibular – 2º semestre de 2020

O candidato que receber um dos benefícios deve fazer sua inscrição, exclusivamente pela internet, em um único curso de graduação na Fatec de sua escolha, do dia 13 até as 15 horas do de 22 de julho.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site.