A entrada em uma universidade dá início a muitas transformações na vida de um estudante. O ano de 2023 vem como uma nova fase para dezenas que foram aprovados na Unesp em Rio Claro. Nos últimos dias muitos deles são vistos sorridentes, animados e pintados nos ‘tradicionais’ pedágios nos semáforos e cruzamentos da cidade. O Jornal Cidade esteve acompanhando essa chegada e também as expectativas. Além disso, conversou com Prof. Dr. Edson Denis Leonel (diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas- IGCE) que com a sua vasta experiência acadêmica não escondeu o entusiasmo em receber esses novos alunos. Confira!

JC: Quantas vagas o câmpus da Unesp ofereceu para este ano de 2023?

Diretor do IGCE: O IGCE ofereceu 285 novas vagas para 2023, sendo que 251 delas foram ocupadas. Restam ainda 34 vagas que estão sendo preenchidas por novas chamadas do vestibular. O IB ofereceu 200 vagas, sendo preenchidas 191. Em dezembro de 2022 os alunos matriculados no IGCE totalizaram 1.226, sendo que 180 deles colam grau na próxima sexta, dia 17 de março.

JC: Como está a expectativa para o ano letivo?

Diretor do IGCE: As expectativas são as melhores possíveis. No IGCE existe uma comissão responsável pela recepção dos ingressantes. As atividades de recepção e integração foram programadas por esta comissão que é presidida pela vice-diretora do IGCE, Profª Drª Elíris Cristina Rizziolli, e composta pelos coordenadores dos diversos cursos, assim como pela diretora técnica acadêmica. Como parte dessas atividades, no último domingo, dia 5 de março, o IGCE promoveu uma reunião de integração com as famílias dos alunos ingressantes. As atividades incluíram a apresentação do Instituto aos pais e responsáveis, enquanto que os alunos ingressantes recebiam, simultaneamente, informações por parte de nossos docentes de atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária. Ao término das atividades houve sorteio de livros de autoria dos nossos docentes, um café da manhã e o plantio de uma árvore (ipê-amarelo) simbolizando a entrada dos alunos na universidade.

JC: Na sua opinião, a chegada destes novos alunos não movimenta apenas o câmpus, mas a cidade como um todo?

Diretor do IGCE: O último estudo feito sobre esse tema, que traz valores comparativos, foi desenvolvido em 2013 e uma nova versão está em preparação neste momento. Em 2013 havia uma estimativa de que a presença da Unesp no município de Rio Claro, além da parte cultural, de formação e desenvolvimento tecnológico, trazia uma contribuição financeira para a cidade da ordem de 30% do PIB do município. Esse montante era composto pelos recursos movimentados na cidade a partir de um aquecimento na parte imobiliária com moradia, na parte alimentícia e de saúde, além, claro, dos salários dos servidores e docentes da Unesp.

JC: Por fim, como é receber esses novos alunos que têm tantos sonhos e metas? Cada ano para vocês, que acompanham de perto tudo, é renovador?

Diretor do IGCE: A recepção dos alunos ingressantes marca o início de um novo ciclo na vida dos estudantes. Não obstante, as atividades do Instituto são também reiniciadas com a chegada deles. Fizemos muitas melhorias para permitir uma melhor formação dos alunos. Atualizamos o parque computacional do departamento de computação com máquinas novas, modernas, velozes e com aceleradores gráficos. Também fizemos a atualização completa dos computadores do departamento de geografia. Os laboratórios de física, de geologia e muitos outros foram equipados com experimentos modernos e muitos equipamentos novos. A frota de veículos foi atualizada para permitir que as atividades envolvendo aulas fora da sede pudessem ser realizadas a contento. Faremos ainda no ano de 2023 uma atualização do rol de aparelhos de ar condicionado do instituto, atualizando os equipamentos mais antigos, permitindo um melhor consumo de energia elétrica. Ademais, temos uma projeto de maior escala em andamento para instalação de uma usina de energia fotovoltaica no câmpus, orçada em 13,5 milhões de reais. A expectativa é que ela esteja devidamente instalada e operante até julho de 2024.