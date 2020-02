Estrada Velha de Brotas é liberada para tráfego de veículos

A Defesa Civil de Rio Claro, órgão da Secretaria Municipal de Segurança da Prefeitura, liberou a Estrada Velha de Brotas, via na região rural do município, para a passagem de veículos e pedestres.

De acordo com o Capitão Araújo, devido à ausência de chuvas volumosas nos últimos dias o Rio Corumbataí teve o seu nível diminuído, com isso o transbordamento no trecho cessou e a área ficou apta para passagem.

“Continuaremos em alerta para qualquer mudança”, afirma. Em caso de emergência a população pode acionar a Defesa Civil no telefone 199.