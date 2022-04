O que já havia sido confirmado pelo Governo do Estado no fim do ano passado ao Jornal Cidade se concretizou nessa segunda-feira (18). O município de Rio Claro ficou de fora da primeira etapa do projeto do Trem Intercidades, que ligará a capital paulista ao interior. O governador Rodrigo Garcia (PSDB) esteve na cidade de Campinas, ontem, onde assinou o convênio com aquele município além de outros cinco para viabilizar a implantação do Eixo Norte do projeto.

“O Trem Intercidades é um projeto desafiador porque aproveita a linha 7 da CPTM até Jundiaí e reativa a malha ferroviária para chegar até Campinas. Vamos ter muitos investimentos em obras de correção de curvas e novos trens. O esforço do Governo de São Paulo é tirar o Trem Intercidades do papel, um projeto que soma mais de R$ 10 bilhões e temos disposição e capacidade para fazer o investimento”, afirmou Rodrigo.

A administração estadual informou que a estimativa de investimento chega aos R$ 10,2 bilhões e terá 100 quilômetros de extensão com serviço expresso entre Campinas, Jundiaí e São Paulo e um sistema com paradas entre Campinas e Francisco Morato, atendendo às cidades de Louveira, Valinhos e Vinhedo. Os convênios assinados nessa segunda-feira foram com os municípios de Campinas, Franco da Rocha, Louveira, Francisco Morato, Várzea Paulista e Vinhedo.

Em 2020, o secretário do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, comentou à Rádio Jovem Pan News Rio Claro, do Grupo JC de Comunicação, que uma segunda etapa do projeto deverá chegar até Americana, mas que Rio Claro não está contemplada na programação, apesar de um abaixo-assinado com mais de 20 mil assinaturas ter sido entregue no ano de 2015 para o então governador Geraldo Alckmin.