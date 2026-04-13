Estação Ferroviária de Rio Claro. Foto: Arquivo JC

Projeto foi anunciado pelo prefeito Gustavo Perissinotto em entrevista à JC FM na quarta-feira (08). Recursos virão da concessionária Rumo

Prédio histórico protegido por tombamento, a antiga estação ferroviária, no Centro de Rio Claro, vai passar por obras de revitalização. De acordo com o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), a recuperação será custeada pela Rumo, concessionária que administra a ferrovia

“A gente conseguiu uma verba, de um fundo, para fazer uma restauração, uma grande reforma, transformar a estação ferroviária numa estação cultural”. Segundo Gustavo, a equipe da prefeitura corre contra o tempo para apresentar o projeto até o fim do prazo, em 15 de maio, o que permitiria o início das obras ainda neste ano. Mas como se trata de um projeto complexo, devido se tratar de imóvel tombado, a apresentação pode ficar para o segundo semestre, com obras previstas daí para o próximo ano. O investimento deve ficar entre R$ 3 e R$ 5 milhões.

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Na entrevista, o prefeito também foi questionado sobre as más condições da área externa, na fachada da estação, onde estão os pontos de ônibus do transporte coletivo. A falta de manutenção é alvo frequente de queixas dos passageiros, principalmente em relação às goteiras. Nesse caso, porém, a responsabilidade pela reforma é de outra concessionária, a SOU, que administra o transporte coletivo. A reforma nos pontos consta no contrato da empresa com a prefeitura, porém, segue somente no papel. “Eu não vou falar que diariamente, mas a gente cobra constantemente essa entrega da SOU” declarou Gustavo. O prazo da transferência das oficinas da ferrovia para o Guanabara, segundo o prefeito, segue para junho de 2029, porém, Gustavo informa que vem se empenhando na mobilização junto à Rumo e ao governo federal para antecipar para dezembro de 2028.

Assista abaixo à íntegra da entrevista do prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, na JC FM.