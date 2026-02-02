Entre os bens, dois veículos foram apreendidos pela Polícia Civil de RC

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por intermédio da D.I.G. – Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro, deu cumprimento nesta segunda (2) a mandados judiciais de busca e apreensão e sequestro de bens móveis, imóveis e ativos financeiros, no curso de investigação que apura sofisticado esquema de fraude e lavagem de dinheiro praticado contra uma empresa privada do município.

As investigações, conduzidas pela D.I.G., revelaram um complexo esquema criminoso operado por ex-funcionário de uma empresa privada, que, valendo-se do cargo de analista financeiro e da confiança depositada, inseriu 228 faturas fraudulentas no sistema de gestão corporativa (ERP) entre janeiro de 2024 e outubro de 2025. As faturas simulavam despesas com fornecedores inexistentes, resultando em 53 transferências bancárias ilícitas, que somaram aproximadamente R$ 2,4 milhões desviados dos cofres da empresa.

A análise minuciosa das movimentações financeiras identificou a utilização de empresas de fachada e contas bancárias de terceiros para dissimular a origem ilícita dos valores, em típica manobra de lavagem de capitais. Parte considerável dos recursos desviados foi utilizada para aquisição de bens em nome do investigado e de sua companheira, incompatíveis com a capacidade econômica do casal.

Com base nas provas reunidas pela D.I.G., a Justiça deferiu o sequestro dos seguintes bens:

Um imóvel residencial;

Dois veículos;

Bloqueio judicial de valores em contas bancárias vinculadas ao investigado e a pessoas jurídicas por ele controladas, até o montante de R$ 2.428.273,00.

As medidas foram executadas com eficiência na manhã desta sexta-feira, em diligência coordenada pela D.I.G., garantindo a constrição do patrimônio obtido ilicitamente, e assegurando elementos de prova para continuidade da persecução penal.

A operação demonstra o comprometimento da Polícia Civil no enfrentamento qualificado aos crimes econômicos e na recuperação de ativos oriundos de práticas delitivas sofisticadas. O resultado representa um passo decisivo na responsabilização penal dos envolvidos e na reparação dos danos causados à empresa vítima.