Ramon Rossi

Já que a recomendação é ficar em casa para aumentar os índices de isolamento social e conter os avanços do coronavírus, escolas municipais já contam com plataforma on-line para os estudantes matriculados na rede municipal de ensino. A medida foi tomada pelo secretário de Educação, Bruno Roza, que conversou com a reportagem do Jornal Cidade.

“Desde o início da pandemia, a equipe técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Araras vinha estudando uma forma de disponibilizar ensino remoto para os mais de 12 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. A medida, assim como os kits alimentação, é nossa prioridade”, disse ele.

Para os estudantes matriculados na Educação Infantil e também no EJA (Educação de Jovens e Adultos), desde a última segunda-feira (18), a pasta disponibilizou um sistema on-line colaborativo, onde pais, responsáveis e professores têm acesso ao conteúdo das aulas.

Já para o Ensino Fundamental regular, a Prefeitura irá disponibilizar, a partir do dia 25 de maio, o “Google Classroom”, que já está em teste com os alunos da rede. Segundo a Secretaria, os professores estão recebendo formação específica para o uso dos recursos e aplicativos oferecidos pela Google.

Para facilitar os acessos, a equipe também está gravando tutoriais que serão disponibilizados na página da Secretaria Municipal de Educação de Araras no Facebook, que pode ser acessada pelo endereço: facebook.com/educacaoararas.

Segundo Roza, o conteúdo produzido pela rede estará à disposição de maneira impressa para os alunos que não têm acesso à internet. Para requisitar, basta que o pai ou responsável manifeste interesse na unidade escolar em que o aluno está matriculado. Além disso, os conteúdos digitais também estarão acessíveis em Libras – Língua Brasileira de Sinais.

“O momento requer novas posturas e estamos trabalhando com bastante dedicação, para que nenhum aluno fique para trás. Em diferentes formas, seja com o uso de recursos digitais ou por meio de materiais impressos, temos que oferecer condições para que as famílias nos ajudem no desenvolvimento das habilidades necessárias para a continuidade da aprendizagem”, defendeu o secretário.