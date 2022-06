Após seis anos, as escolas de samba de Rio Claro voltam a desfilar oficialmente. É um desfile comemorativo aos 195 anos do município em parceria com a Uesca (União das Escolas de Samba da Cidade Azul). E o palco da folia será a passarela do samba, no canteiro central da Avenida Brasil. A partir das 13h deste sábado (25), as agremiações irão desfilar com apresentações gratuitas a toda a população. Haverá área para pessoas com deficiência e praça de alimentação completa.

Sete escolas de samba confirmaram a presença no evento (Samuca, Uva, A Casamba, Grasifs, Império do Samba, Gaviões da Fiel e Embaixadores do Samba), que terá um formato mais simples do que os tradicionais desfiles de Carnaval. A Samuca dá o pontapé com o enredo “Sai uruca, que sou Samuca”. Em seguida é a Embaixadores do Samba. Logo após, será a vez da Gaviões da Fiel.

A Império do Samba também marca presença no desfile com o enredo “Vila Paulista, samba e futebol”. A Casamba é a próxima a desfilar com o tema “Desejos”. Em seguida é a Unidos da Vila Alemã (Uva), com o enredo “Na chama da tentação, a Uva é o fruto da salvação”. E para encerrar as apresentações será a Grasifs – Voz do Morro com o samba-enredo vencedor do último Carnaval em Rio Claro, em 2016, “60 anos de alegria, diamantes de presente para vocês”.

Desde 2016 sem Carnaval, as escolas de samba de Rio Claro vêm se mobilizando por meio da Uesca para conseguir retomar a tradição dos desfiles de rua, que deram à cidade o título de Capital da Alegria, do interior de São Paulo.

Shows

Também no sábado (25) tem Lucas Lucco em Rio Claro. O cantor faz show sem cobrança de ingressos a partir das 20h no canteiro central da Avenida Brasil, perto do antigo supermercado Paulistão. É mais uma grande atração do calendário em comemoração aos 195 anos do município.

“É um show que ajuda a consolidar aquele espaço como mais uma referência para atrações diversificadas para nossa comunidade”, ressalta o secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani. A programação no canteiro central da Avenida Brasil começa às 13 horas. Além de Lucas Lucco o evento terá presença de Marcos Túlio e Di Rodrigues, Silvia Mara, e Jean. Espaço kids e praça de alimentação são outros destaques.