Aulas são ministradas através de plataformas digitais, mantendo os alunos em atividade durante a pandemia e tornando o momento de isolamento social mais ameno

Como diversos setores, a arte também vem se adaptando durante a pandemia do coronavírus. Em Rio Claro, a Patricia Pessenda Escola de Dança vem utilizando plataformas digitais para seguir ministrando as aulas para crianças desde os sete anos até para melhor idade dos 65 aos 75 anos.

“Com a paralisação das aulas presenciais, gerou-se uma preocupação com a qualidade das aulas a distância e de manter o interesse dos alunos, e também a preocupação em manter o espaço e funcionários. Estamos trabalhando com aulas online nas plataformas digitais Zoom e Meet”, disse Patricia Helena Golfieri Pessenda, proprietária da escola.

De acordo com Patricia, a resposta dos alunos vem sendo satisfatória com as aulas a distância.

“Alguns alunos tiveram dificuldade em se adaptar, mas a grande maioria está obtendo bom rendimento, porém não vemos a hora de voltar com as aulas presenciais”.

Patricia ressalta a importância de, mesmo diante de uma pandemia, seguir com as aulas de dança.

“Vejo acima de tudo a manutenção da saúde física e mental. Temos relatos de alunos que, se não fossem as aulas de dança, teriam adoecido, mães que agradecem pelas aulas online por deixar o dia de seus filhos mais próximo do ‘normal’ e mais alegre. A dança, assim como outras artes, alivia este momento difícil que todos nós estamos passando. Enfrentar com a dança tem sido mais ameno”, finaliza Patricia.

Patricia Pessenda

Professora, dançarina e coreógrafa, começou a dançar ainda pequena, aos sete anos de idade. Em constante aprendizado, proporciona aos seus alunos conhecimento, inovação e principalmente paixão pela dança. Pioneira em sapateado e dança irlandesa na cidade de Rio Claro, conquistou renomados prêmios em grandes festivais nacionais e internacionais.

“Vivo intensamente meu trabalho e me empenho para oferecer, sempre, o melhor de mim”.

Serviço

A Patricia Pessenda Escola de Dança fica na Avenida 3, número: 815 no Centro em Rio Claro. O telefone para contato é o 19-3524-7557, ou através do site www.patriciapesenda.com.br ou email: [email protected] patriciapessenda.com.br