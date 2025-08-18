“Capim Napier” conquistou os prêmios de Melhor Fotografia e Melhor Som na mostra que integra o Festival de Gramado

Novo filme gravado na Escola Agrícola, em Rio Claro, é premiado na Mostra Nacional de Cinema Estudantil do Festival de Cinema de Gramado

O filme “Capim Napier”, gravado pelo Núcleo de Cinema Escola Agrícola, acaba de conquistar os prêmios de Melhor Fotografia e Melhor Som na Mostra Nacional de Cinema Estudantil Educavídeo, dentro da programação do 53º Festival de Cinema de Gramado, o maior festival de cinema da América Latina.

O curta inédito integra uma série produzida na pesquisa de doutorado do cineasta Rogério Borges, que propõe a criação de narrativas documentais e ficcionais a partir das histórias e vivências do território, misturando realidade e subjetividades dos estudantes, comunidade escolar e tudo que integra esse espaço, como os demais animais e a agricultura.

Cena do curta “Capim Napier”

A história, criada pelos estudantes, tem a seguinte sinopse: Após crianças desaparecerem em um capinzal mal assombrado, uma estudante recebe um chamado e cruza um portal ancestral.

Para Borges: “-É interessante fazer cinema neste encontro com os territórios, pois trazemos nossas referências e experiências cinematográficas, e as pessoas trazem outros saberes, e nessa mistura criamos sensações e histórias únicas, que criam outras possibilidades de vidas e sonhos”.

Para além de Borges, o filme contou com a orientação de som de Isadora Maria Torres e orientação de fotografia com Lares Lares, ambos integrantes do Kino-Olho. As áreas de produção, direção e som também contaram com o apoio de Sasá Carvalho, Júlia Menna Barreto e Aryel Souza Silva.

Equipe do projeto feito na Escola Agrícola

Aproximadamente 20 estudantes participaram da gravação, que teve no elenco a aluna Emanuelly Fernanda Martins de Jesus, o professor José Cirilo Bento, as gestoras Silmara Daiana dos Santos e Rebeca Arnosti, além do cavalo Nitão, que também atuou no primeiro filme da série.

Após a estreia em Gramado, o filme segue agora em busca por outros espaços de circulação, sobretudo em mostras com a temática da Educação, foco da pesquisa de Borges. Em setembro, o primeiro filme da série, “Para Onde Vão Os Animais?”, terá uma sessão especial na Panorama Nacional da 15ª Mostra Curta Audiovisual de Campinas.