As equipes da ROMU/GAM da Guarda Civil de Rio Claro realizaram duas ações significativas contra o tráfico de drogas nesta semana. Durante patrulhamentos preventivos nos bairros Vila Cristina e Jardim Santa Maria, nos dias 27 e 29, os guardas localizaram mais de 240 microtubos de cocaína e aproximadamente 110 reais em dinheiro.

No dia 27, um jovem de 18 anos foi abordado na Rua 9-A com a Avenida 60-A, na praça da Vila Cristina, após demonstrar nervosismo ao avistar as viaturas. Com o apoio do cão farejador Madona, a equipe encontrou drogas escondidas no local. Já na madrugada do dia 29, no Jardim Santa Maria, outro suspeito, de 43 anos, foi flagrado com 87 microtubos de cocaína e 80 reais em espécie.

Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia, ficando à disposição da Justiça. A Guarda Civil Municipal reforça seu compromisso com a segurança da população e lembra que o atendimento funciona 24 horas pelos números 153 e 0800-771-1532.