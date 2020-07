Equipe do Suporte Avançado: Roque Filho (condutor), Jefferson Alves (enfermeiro) e Dr. Daniel Meyer Araújo (médico)

Apenas dez dias depois da ocorrência onde uma equipe do SAMU realizou um parto na praça do pedágio de Rio Claro na Rodovia Washington Luís (SP-310), uma nova história ganha destaque nas páginas do Jornal Cidade.

Desta vez o caso foi registrado na manhã de ontem (15) em uma residência localizada na Avenida 74, no bairro Santa Maria.

Quando a equipe do Suporte Avançado do SAMU chegou no endereço já encontrou a gestante Mônica Fernandes em trabalho de parto. Diante da situação precisaram agir rápido já que o pequeno Enzo estava com pressa de vir ao mundo. Após o nascimento, Mônica e o bebê foram levados para a maternidade de Santa Casa de Rio Claro e estão bem.

“Sem palavras para descrever o que esses profissionais fizeram pela minha mulher e meu filho. Seremos sempre gratos”, disse emocionado o papai Danilo que acompanhou de perto todo o trabalho.