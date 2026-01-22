Uma morte foi registrada em um engavetamento envolvendo três caminhões na noite de quarta-feira (21), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Cordeirópolis. O acidente ocorreu por volta das 23h41, no km 160+880, no sentido sul da via.

Haja vista informações obtidas no portal da Artesp, de acordo com o relato do motorista de um caminhão Mercedes-Benz 1620, ele trafegava pela faixa 2 de rolamento quando percebeu, pelo retrovisor, a aproximação de um caminhão Mercedes-Benz Atron 2324. Na sequência, houve a colisão traseira, e o impacto projetou seu veículo para frente, fazendo com que atingisse um caminhão Volkswagen 30.330, configurando o engavetamento.

Após o acidente, os envolvidos permaneceram no local até a chegada das equipes de atendimento. A Polícia Técnica compareceu ao trecho por volta das 02h14, e a funerária chegou às 02h46, quando foi confirmada a ocorrência com vítima fatal, cuja identificação ainda não foi divulgada.

Os condutores foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. A liberação da faixa 2 de rolamento para os trabalhos de remoção foi autorizada pela Polícia Técnica e pela Polícia Militar Rodoviária às 04h37. Às 04h57, foi concluída a remoção do caminhão Mercedes-Benz 1620 para o acostamento. O caminhão Volkswagen 30.330 foi liberado para seguir viagem, por apresentar condições adequadas de rodagem.

O responsável pelo caminhão Mercedes-Benz Atron 2324 ficou encarregado da retirada do cavalo mecânico, da carreta e do transbordo da carga. Já o responsável pelo caminhão Mercedes-Benz 1620 permaneceu no local, em contato com a transportadora, avaliando a forma como seria realizada a remoção do veículo e da carga. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.