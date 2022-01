Partida entre Real Ariquemes e Palmeiras pela Copa São Paulo de Futebol Junior no estádio distrital de Inamar em Diadema neste sábado (08). (Foto: Jorge Bevilacqua/Código 19/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Com um gol de Vitinho aos 37 do primeiro tempo e dois de Endrick no segundo, o Palmeiras ganhou do Real Ariquemes por 3 a 0 na manhã deste sábado (8), no Distrital do Inamar, em Diadema. Com a vitória na segunda rodada do Grupo 28, o time garantiu a classificação antecipada para a segunda fase da Copinha.



Com o resultado positivo, o Palmeiras retomou a liderança da chave, com seis pontos ganhos. Por ter um saldo melhor que o Água Santa (8 a 4), o clube alviverde precisa apenas de um empate na última rodada para garantir a liderança. O duelo entre os clubes acontece nesta terça (11), às 15h15, em Diadema.



O JOGO

A superioridade técnica do Palmeiras ficou visível desde quando a bola rolou. O time paulista não teve problemas para controlar as ações do jogo e pressionar o adversário, mesmo sem fazer uma grande exibição. Evan, goleiro do Real Ariquemes, fez duas grandes defesas no início da partida e se destacou.



No entanto, somente aos 37 minutos do primeiro tempo o Palmeiras conseguiu superar a defesa adversária. Em um raro contra-ataque, a equipe saiu em velocidade com Gabriel Silva, que abriu a bola na direita para Luis Guilherme que rolou rasteiro na área. Vitinho chegou antes dos zagueiros e bateu firme para estufar a rede.



Mesmo com o controle do confronto, o clube alviverde não teve tanta facilidade para superar a marcação da equipe rondoniense. No intervalo, o técnico Paulo Victor Gomes fez quatro alterações, mandando a campo a jovem promessa Endrick, que fez dois gols, além de Ruan Santos, Giovani e Kauan.



Porém, o Real Ariquemes, voltou com um comportamento diferente em campo até a metade da segunda etapa. O grupo se lançou mais o ataque e criou boas chances para empatar. A melhor dela foi no pênalti cometido por Ian em Lucas Assis, aos 14 minutos. No entanto, Kaíque pulou bem no canto direito e evitou o gol de Juninho.



Quando a partida já estava bem morna, o jovem Endrick resolveu aplicar dois dribles, o primeiro deles sendo tocando de um lado e passando de outro, para marcar o segundo gol aos 36 minutos. O atleta de 15 anos, que já havia feito dois na estreia sobre o Assu, tocou na saída de bola do goleiro Evan e marcou o segundo.



Aos 46, ele ainda teve tempo de fazer outro. Após receber de costas e girar na marcação, trouxe para o centro e bateu forme de esquerda esquerda, sem chances para o arqueiro.



Além do meia Pedro Bicalho, que já havia sido desfalque na estreia por causa da Covid-19, o goleiro Mateus e o zagueiro Lucas Freitas também testaram positivo e ficaram de fora. Kaíque ganhou uma chance de defender a meta alviverde, enquanto Talisca assumiu a titularidade na defesa.



Os jogadores do Palmeiras que estiveram em campo foram: Kaíque; Garcia (Lucas Sena), Naves (Ruan Santos), Talisca e Ian; Fabinho, Vanderlan (Kauan), Jonathan e Luis Guilherme (Endrick); Gabriel Silva (Pedro Lima) e Vitinho (Giovani).



O Real Ariquemes disputa sua segunda Copa São Paulo. A equipe, que ficou na terceira colocação de sua chave em 2019, voltou ao torneio com a credencial de ser a atual campeã sub-20 do Campeonato Rondoniense. O clube é da cidade de Ariquemes, município com pouco mais de 110 mil habitantes no interior de Rondônia.



O triunfo do Palmeiras, além de eliminar o Real Ariquemes, também acabou com qualquer chance do Assu. Por outro lado, garantiu o Água Santa, que também tem seis pontos, na fase de mata-mata do torneio.