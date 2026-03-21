Representantes de instituições, organizações e iniciativas ligadas à inovação em Rio Claro se reuniram nesta sexta-feira (20) para iniciar um novo ciclo de apoio integrado aos processos de inovação do município.

O encontro inaugural foi realizado no Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista (ICGE – Unesp).

A ação é parte do projeto de pesquisa “Apoio matricial ao empreendedorismo inovador no município de Rio Claro: modelagem e implantação de política pública piloto e estruturação do dispositivo apoio matricial para outras redes”, que teve início em setembro de 2024 e integra o Programa de Pesquisa em Políticas Públicas da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). O projeto é fruto da parceria da Prefeitura de Rio Claro com a Unesp e outras instituições de ensino superior como UFSCar, UFBA e Claretiano Rio Claro.

O objetivo é fortalecer a articulação entre as entidades participantes e ampliar o impacto das iniciativas voltadas ao desenvolvimento e à inovação no território, com a chegada de novos representantes das entidades ligadas à inovação municipal.