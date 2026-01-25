Atual campeã do grupo de acesso apresentará enredo indígena na Passarela

A Embaixadores do Samba vem novamente com a garra de conquistar um novo título no carnaval de Rio Claro este ano. Para este desafio da folia, a escola se debruçou em um tema focado na cultura brasileira: a lenda da cabocla Jurema, uma indígena que tem grande importância para os povos originários do Brasil. Segundo o carnavalesco Marco Antonio Sant´Anna, desde abril do ano passado que a agremiação tem se debruçado em cima do tema-enredo.

“Este ano vai ser um enredo muito bacana, sobre a cabocla Jurema, que foi abandonada na floresta, se tornou uma guerreira e se apaixonou por um indígena da tribo inimiga, e acaba morrendo defendendo o seu amado. Vamos procurar colocar na avenida o lado da história, não espiritual. Vamos fazer um carnaval belíssimo. Nossa comunidade vestiu a camisa e temos muitas surpresas”, comenta.

O fato de a comunidade estar empenhada também é destacado pelo mestre de bateria Rodrigo Martins, o popular Mestre Banana. “Hoje somos dois mestres, eu e o mestre Vitor, estamos fazendo uma bateria que vai surpreender na avenida. Este ano vamos sair com 45 ritmistas”, declarou. O mestre Vitor acrescentou que “estamos preparando um bom desfile para ter as notas 10”, reforçou.

O presidente Bruninho Guimarães afirma que a Embaixadores tem trabalho forte para surpreender os foliões. “Vamos vir com a escola bastante colorida. Nosso tema ajudou para brincarmos com as cores na avenida. Viremos com seis alas e várias surpresas para quem estiver assistindo”, diz. Bruninho lembra também que “colocar uma escola na avenida é muito difícil, sem a comunidade não colocamos. Tem dias que ficamos 24 horas no barracão e ateliê. Vamos demonstrar que o carnaval é forte em Rio Claro”, finaliza.

O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Eduardo e Yasmim, está animados com o desfile deste ano. Isto por que será a primeira vez que irão para a Passarela do Samba juntos. “É uma responsabilidade enorme carregar o primeiro pavilhão da escola. Meu parceiro Eduardo me ajuda muito, vamos nos sair muito bem na avenida”, disse Yasmim.

“A gente tem um carinho muito grande pelo pavilhão e pela comunidade e estamos nos dedicando muito”, finaliza Eduardo.

