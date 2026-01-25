Atual campeã do grupo de acesso apresentará enredo indígena na Passarela
A Embaixadores do Samba vem novamente com a garra de conquistar um novo título no carnaval de Rio Claro este ano. Para este desafio da folia, a escola se debruçou em um tema focado na cultura brasileira: a lenda da cabocla Jurema, uma indígena que tem grande importância para os povos originários do Brasil. Segundo o carnavalesco Marco Antonio Sant´Anna, desde abril do ano passado que a agremiação tem se debruçado em cima do tema-enredo.
“Este ano vai ser um enredo muito bacana, sobre a cabocla Jurema, que foi abandonada na floresta, se tornou uma guerreira e se apaixonou por um indígena da tribo inimiga, e acaba morrendo defendendo o seu amado. Vamos procurar colocar na avenida o lado da história, não espiritual. Vamos fazer um carnaval belíssimo. Nossa comunidade vestiu a camisa e temos muitas surpresas”, comenta.
O fato de a comunidade estar empenhada também é destacado pelo mestre de bateria Rodrigo Martins, o popular Mestre Banana. “Hoje somos dois mestres, eu e o mestre Vitor, estamos fazendo uma bateria que vai surpreender na avenida. Este ano vamos sair com 45 ritmistas”, declarou. O mestre Vitor acrescentou que “estamos preparando um bom desfile para ter as notas 10”, reforçou.
O presidente Bruninho Guimarães afirma que a Embaixadores tem trabalho forte para surpreender os foliões. “Vamos vir com a escola bastante colorida. Nosso tema ajudou para brincarmos com as cores na avenida. Viremos com seis alas e várias surpresas para quem estiver assistindo”, diz. Bruninho lembra também que “colocar uma escola na avenida é muito difícil, sem a comunidade não colocamos. Tem dias que ficamos 24 horas no barracão e ateliê. Vamos demonstrar que o carnaval é forte em Rio Claro”, finaliza.
O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Eduardo e Yasmim, está animados com o desfile deste ano. Isto por que será a primeira vez que irão para a Passarela do Samba juntos. “É uma responsabilidade enorme carregar o primeiro pavilhão da escola. Meu parceiro Eduardo me ajuda muito, vamos nos sair muito bem na avenida”, disse Yasmim.
“A gente tem um carinho muito grande pelo pavilhão e pela comunidade e estamos nos dedicando muito”, finaliza Eduardo.
RAIO-X
Escola: Grêmio Recreativo Cultural Beneficente Escola de Samba Embaixadores do Samba
Fundação: 23 de abril de 2013
Cores oficiais: Branco, Preto e Dourado
Símbolo da escola: Duas Águias e São Jorge
Presidente: Bruno Henrique Gomes Guimarães
Carnavalesco: Marco Antonio Sant´Anna ( Santana)
Diretor de carnaval: Ismael Toledo
Tema-enredo: Okê Jurema, a lenda da Cabocla!
Autor do samba-enredo: Emerson Augusto e Jeferson Zanotti
Intérprete oficial: Rogério Papa
Time de canto: Luciano Santiago – Interprete; coral com: Paulo Victor, Alessandro, Marcia Caldeirão e Marta Caldeirão; no cavaco: Boca do Cavaco, Madureira e Vitão do Cavaco; Danilo White no violão
Mestres da bateria: Mestre Rodrigo e Mestre Vitinho
Mestre-sala e porta-bandeira: Eduardo e Yasmim
Rainha da bateria: Mayara Denise Alves
Diretor de harmonia: Verônica Jardim
Ritmistas: 40
Integrantes: 250
Comissão de frente: 08
Alas: 06
Alegorias: 03