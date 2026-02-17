Embaixadores do Samba. Foto: Cesar Cruz Fotografia

A escola Embaixadores do Samba conquistou o título do Grupo Especial II do Carnaval 2026, enquanto a Ritmo Alvinegro garantiu o segundo lugar na passarela

O Grêmio Recreativo Cultural Beneficente Escola de Samba Embaixadores do Samba sagrou-se campeão do Grupo Especial II no Carnaval 2026 em Rio Claro. A agremiação, fundada em 2013, garantiu o primeiro lugar após um desfile marcante no último domingo (15).

Com as cores branco, preto e dourado, a escola apresentou o enredo “Okê Jurema, a lenda da Cabocla!”. A apresentação abriu a segunda noite de desfiles no Espaço Multiuso, encantando o público com uma narrativa sobre a ancestralidade e a força da natureza.

Detalhes do desfile da Embaixadores do Samba

A escola levou 250 componentes para a avenida, demonstrando muita energia do início ao fim. O corpo da agremiação contou com 40 ritmistas na bateria, oito integrantes na comissão de frente e os demais distribuídos em seis alas e três alegorias.

O samba-enredo foi entoado com vigor por todos os membros até o cruzamento da linha de chegada, na dispersão. A harmonia e a evolução foram pontos altos que contribuíram para a vitória no Carnaval 2026.

Ritmo Alvinegro. Foto: Cesar Cruz Fotografia

Ritmo Alvinegro conquista o segundo lugar

A escola Ritmo Alvinegro abriu os desfiles do Carnaval 2026 na noite de sábado (14), logo após a passagem da Corte Momesca. Com o tema “Na Força da Luta Meu Nome é Resistência”, a agremiação celebrou a cultura e a resiliência na avenida.

A agremiação somou 179,1 pontos na apuração oficial, garantindo a segunda colocação do Grupo Especial II. O desfile contou com 140 componentes, 30 ritmistas na bateria, seis membros na comissão de frente, oito alas e uma alegoria.