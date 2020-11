Folha Press

Muito emocionada, Ana Maria Braga, 71, homenageou na manhã desta segunda (2), no Mais Você, o seu amigo e parceiro de programa Tom Veiga, o intérprete de Louro José, encontrado morto no domingo (1º). Com a voz embargada e chorando em alguns momentos, a apresentadora disse que, apesar de toda a dificuldade de estar ao vivo, ela não poderia deixar de estar presente na atração.



Ela afirmou que não estava perdendo só o Tom Veiga, um grande amigo com quem nunca discutiu, mas também um filho, o boneco Louro José.

“Fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês, porque dói muito. Assim como uma mãe perde um filho, um companheiro, o filho da gente é um companheiro, está junto, você viu nascer […] Eu não podia deixar de estar aqui e deixar todos que amam o Louro sem essa última homenagem”, afirmou.

O Mais Você começou com um clipe de vários momentos de Louro José no programa. “Ele estaria aqui nessa bancada agora, e pedi que mesmo ele não estando, que estivesse posta aqui, porque ele sempre vai estar no nosso coração”, completou. “A gente era confidente um do outro”, completou.



Veiga morreu no domingo (1º), no Rio de Janeiro, aos 47 anos. Ele trabalhou no programa por mais de 20 anos interpretando Louro José. O personagem foi idealizado em 1996 pela apresentadora. Na época, ela apresentava o Note e Anote, na Record, e ele era assistente de estúdio do programa. Ana Maria testou diversas pessoas de sua equipe na manipulação do boneco, mas Tom Veiga se destacou e ficou no papel. Antes do Note e Anote, havia uma programação voltada ao público infantil e a ideia do Louro José era também atrair crianças para o programa.



“Precisava ser um bicho que falasse, que interagisse comigo, mas não podia ser cachorro, porque cachorro não fala, passarinho não fala. E, por eliminação, decidimos pelo papagaio. Eu tenho um em casa chamado Louro José”, disse a apresentadora em um vídeo de retrospectiva sobre o personagem.



Em 2017, Ana Maria Braga fez uma homenagem ao pássaro animado no aniversário de 20 anos do personagem. “Obrigada pela companhia, parceria, lealdade. A gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida. Ele é irmão do meu papagaio que está lá na fazenda, que também é Louro José. É meu filho de penas”, disse.



“O Louro José é encrenqueiro, rabugento, chavequeiro, galanteador, mas é muito divertido, inteligente. Às vezes, quando eu revejo um programa, eu me pego dando risada. Eu dou risada com o Louro. O legal na personalidade dele é que cresceu, mas continua uma grande criança”, disse Veiga, em depoimento ao site Memória Globo.



Veiga se divorciou em outubro da investidora Cybelle Hermínio, com quem estava casado havia nove meses. Ele havia sido casado com Alessandra Veiga por 14 anos. Eles romperam em 2018, mesmo ano em que Veiga e Cybelle começaram a namorar.