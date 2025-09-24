Entre cães, gatos e porcos, animais estavam amarrados, sem água e cercados por 100 toneladas de lixo; suspeito teve prisão convertida em preventiva

Um homem foi preso em Brotas nessa terça-feira (23) acusado de maus-tratos a animais e crime ambiental, após a polícia resgatar 26 bichos mantidos em condições precárias em um engenho desativado às margens da Rodovia Paulo Nilo Romano (SP-225).

No local, foram encontrados 16 cães, cinco gatos e cinco porcos, muitos amarrados e sem água, cercados por cerca de 100 toneladas de lixo.

Animais resgatados em situação de maus-tratos cercados por toneladas de lixo em Brotas Porcos também estavam entre os animais resgatados

A operação contou com a participação de policiais da seccional de Rio Claro, com apoio da Guarda Civil Municipal, Vigilância Sanitária, Defesa Civil e Bem-Estar Animal. Outros imóveis ligados ao suspeito também foram vistoriados e apresentavam acúmulo de entulho e animais em sofrimento.

O homem foi preso em flagrante e, como já possuía passagens pela polícia, a prisão foi convertida em preventiva. Os animais estão sob cuidados e a Justiça deve acompanhar o caso nos próximos dias.