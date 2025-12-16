Centro de Operações Integrado (COI) da Neoenergia Elektro utiliza tecnologias avançadas para monitorar a rede elétrica em tempo real e reduzir impactos para mais de 228 municípios

Diante do alerta de temporal da Defesa Civil de SP, a concessionária Neoenergia Elektro preparou equipes e divulgou medidas para proteger a população e evitar acidentes

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um aviso de temporal com validade para os próximos dias em todo o território paulista. O alerta indica risco de chuva forte e ventos intensos no período.

A previsão aponta também para a possibilidade de raios, rajadas de vento e granizo em pontos isolados. Além disso, são esperados volumes elevados de chuva.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) reforçou o aviso, alertando para a possibilidade de ocorrência de alagamentos e deslizamentos em áreas de risco.

Preparação da Neoenergia Elektro

Diante do cenário de alerta climático, a concessionária Neoenergia Elektro informou que está reforçando sua atuação preventiva e de resposta rápida para minimizar os impactos à população.

A distribuidora realiza o monitoramento das condições do tempo em tempo real por meio de seu Centro de Operações Integrado (COI), que faz a gestão do sistema elétrico nos 228 municípios que atende.

A Neoenergia Elektro também ampliou o número de equipes em campo. Os grupos foram posicionados em locais estratégicos para agilizar o atendimento a eventuais ocorrências.

Orientações de Segurança da Elektro

Durante a ocorrência de tempestades e ventos fortes, a Neoenergia Elektro orienta a população a adotar medidas de segurança para evitar acidentes e danos:

Em caso de queda de árvores sobre a rede elétrica ou rompimento de cabos, não se aproxime dos fios . Se um cabo cair sobre um veículo, o ocupante deve permanecer dentro do carro e aguardar o socorro especializado.

. Se um cabo cair sobre um veículo, o ocupante deve permanecer dentro do carro e aguardar o socorro especializado. Procure abrigo em local seguro, mantendo distância de janelas e portas metálicas, especialmente durante a incidência de descargas elétricas.

Desconecte aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar possíveis danos causados por picos de energia.

Ao identificar fios caídos na rua, mantenha a distância, não se aproxime e acione imediatamente a distribuidora pelos canais de atendimento.

Tecnologia e Canais de Atendimento

Com 80% da rede elétrica automatizada, a concessionária utiliza tecnologia para realizar manobras de forma remota. Essa capacidade permite o restabelecimento do fornecimento de energia de forma mais rápida e segura.

A empresa mantém um plano de priorização para atendimento de serviços essenciais, como hospitais, unidades de saúde, segurança pública, escolas e clientes que dependem de equipamentos elétricos para sobrevivência.

Os canais de atendimento da Neoenergia Elektro são: 0800 701 01 02; WhatsApp (19) 2122-1696; ou pelo site www.neoenergia.com/sp.